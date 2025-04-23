كل ما تريد معرفته عن ترخيص حيازة الحيوانات في مصر

كشف اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل ترخيص حيازة الحيوانات في مصر وتحديدًا عن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ترخيص حيازة الحيوانات في مصر، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.

كل ما تريد معرفته عن ترخيص حيازة الحيوانات في مصر

تنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها.

يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها.

يجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

ترخيص حيازة الحيوانات في مصر