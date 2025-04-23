استشاري تربوي: التغافل الذكي هو الحل مع المراهقين

قالت الدكتورة إيمان عباس، الاستشاري التربوي وتعديل السلوك، إن كثيرًا من الأمهات والآباء يشعرون فجأة أن أبناءهم تغيروا، وكأنهم لم يعودوا نفس الأطفال الذين كانوا يطيعون الأوامر بلا نقاش.

سن المراهقة هو بالفعل مرحلة انتقالية معقدة

وأضافت الاستشاري التربوي وتعديل السلوك، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن سن المراهقة هو بالفعل مرحلة انتقالية معقدة، يبدأ فيها الأبناء – خاصة الذكور – في البحث عن هويتهم الخاصة، وهو ما قد يظهر في تغييرات واضحة مثل شكل قصة الشعر أو طريقة اختيار الملابس، ويصبح لهم رأي مستقل لأول مرة.



وأوضحت: «الأهل بيتخضوا لأنهم بيبقوا فاكرين إن الولد ضاع أو البنت راحت، بس هو ده الطبيعي في المرحلة دي، وإن شاء الله مش هيفضلوا يقلدوا السوشيال ميديا طول عمرهم».

التغافل الذكي مطلوب مع المراهقين



واستكملت: «أول خطوة لازم نعملها كأهل إننا نفهم ونوعي نفسنا بالمرحلة دي، وده هيغيّر رد فعلنا، وبدل ما نبقى بنزعق وننفعل، هنبقى بنتصرف بحكمة، في حاجات لازم نعديها التغافل الذكي، عشان نعرف نقف عند اللي ما ينفعش يتعدي، يعني لما حاجة تخبط في القيم بتاعتي، أو حاجة عيب أو حرام أو ما تنفعش في بيتنا، أبدأ أتكلم».



وشددت على أهمية الحوار: «أنا مش ضدهم، ولا بغلس عليهم، أنا بس خايفة عليهم، ولما أقول كده هم ممكن يزعلوا، بس الكلام بيوصل، حتى لو راحوا عملوا الحاجة من ورايا».

واختتمت: «العلاقة اللي بيني وبين ابني أو بنتي هي اللي بتحميهم بعد كده، ولازم أبدأ أبنيها من بدري، من أول 8 سنين كده، وأكون واعية إمتى أطنش وإمتى أقف.. وأقف على اللي يستاهل».