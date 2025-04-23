استشاري تربوي: انتبهوا.. تغيرات سلوك المراهقين تبدأ في سن مبكرة

كتبت: نرمين عفيفي

أكدت إيمان عباس، الاستشاري التربوي وتعديل السلوك، أن بداية مرحلة المراهقة عادةً ما تكون بين سن 8 و14 عاما، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يحدث في سنٍّ مبكرة.

وقالت خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «في الحقيقة، بدأنا نلاحظ أن الأبحاث وكل اللي بنشوفه في الواقع مش على الورق بس، يقول إن مرحلة المراهقة بدأت تظهر بدري، من 8 سنين لحد 9 سنين، الموضوع بقى واضح من خلال الأمهات اللي بتقول لي إن ابني عنده 8 سنين، وحاسّة إنه دخل في مرحلة المراهقة أو ابني عنده 9 سنين، وأنا شايفة التغيّرات عليه».

وأضافت: «في بداية المرحلة دي بنشوف أولادنا بيبدأوا يجربوا حاجات عمرهم ما جربوها قبل كده، زي مثلاً اعتراضهم بصوت عالي أو كسر الحدود في الكلام، ده بيكون ليه تأثير على طريقة تفكيرهم وسلوكهم، خصوصًا مع وجود رغبة كبيرة في التواجد مع الأصدقاء بشكل أكبر من التواجد في البيت».

وتابعت: «البنات كمان يظهر عليهم علامات بلوغ أسرع من الأولاد، لأن نمو البنت وبلوغها بيكون أسرع من الولد بسنة ونصف أو سنتين، لكن الأهم هنا هو سلوكياتهم مثل اعتراضهم على التعليمات أو رغبتهم في اكتشاف هويات جديدة قد لا تتوافق مع ما نشأوا عليه».

على الأمهات والآباء الانتباه لتلك التغيّرات في سلوكيات أبنائهم في هذه المرحلة

وأكدت إيمان عباس أن على الأمهات والآباء الانتباه لتلك التغيّرات في سلوكيات أبنائهم في هذه المرحلة وألا يكون رد فعلهم مجرد ردود فعل عاطفية بل يجب أن يكونوا حذرين في التعامل مع المراهقين بمزيد من الوعي.

وأضافت: "المراهقة مرحلة دقيقة جدا، وكل تصرف من الأهل ممكن يؤثر بشكل كبير في العلاقة مع الأبناء لذلك يجب على الأهل قراءة هذه المرحلة جيدًا وتعليم أبنائهم كيفية التعامل مع المواقف المختلفة".