محافظ الأقصر يغير خط سيره لتوصيل عجوز إلى منزلها.. لم تتحمل ارتفاع الحرارة

كتب - آية حسنين

في لفتة إنسانية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قرر تغيير خط سيره بعد وضع حجر أساس مجمع مصر العليا التعليمي، من أجل توصيل سيدة عجوز إلى منزلها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

عجوز الأقصر تطالب المحافظ بزيارتها

وقرر محافظ الأقصر اصطحاب السيدة بسيارة المحافظة ليقلها إلى مسكنها، وقال لها: «رايحة فين يا حاجة؟ تعالي أوصلك، الجو حار نار، ده أنا هلغي كل البروتوكول النهارده، وهوصلك لغاية بيتك، بيتك فين يا حاجة؟، هنوصلك لغاية البيت».

وبعد توصيل السيدة العجوز إلى مسكنها في منطقة القبلي، قال لها محافظ الأقصر: «والله هاجي أزورك في بيتك وهسمع لكل طلباتك، وأشوفك عايزه إيه، وننفذ طلباتك».

وعبرت السيدة عن فرحتها لما قام به محافظ الأقصر، وقالت: «ربنا يحميكم كلكم يا رب، تحيا مصر، نتمنى تيجي وتزور حارتنا»، واستجاب لها المحافظ ووعدها بزيارة قريبة للمنطقة التي تسكن بها.