باحث: فيديو حماس يُشعل الداخل الإسرائيلي.. ويضغط على أعصاب حكومة الاحتلال

كتبت: آية محسن



قال الباحث السياسي أحمد الصفدي، من القدس المحتلة، إن نشر حركة حماس لمقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي «عمري ميران»، يمثل ورقة ضغط نفسية وسياسية جديدة تُمارسها الحركة على الحكومة الإسرائيلية، في محاولة للضغط باتجاه وقف العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة، ويضغط على أعصاب حكومة الاحتلال.

استمرار قصف الأطفال والنساء

أوضح «الصفدي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توقيت نشر الفيديو يأتي كرد مباشر على الغارات المكثفة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن استمرار قصف الأطفال والنساء يُقابل بتحذيرات من احتمالية تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وأشار إلى أن المماطلة في التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، تؤجج الغضب الشعبي داخل إسرائيل، خاصة مع توقيع أكثر من 140 ألف شخص، من بينهم عناصر في الأجهزة الأمنية، على عريضة تطالب بإبرام صفقة عاجلة ووقف العمليات العسكرية.

إسرائيل تواجه ضغوطا متزايدة

وأضاف الصفدي أن إسرائيل تواجه ضغوطا متزايدة على أكثر من جبهة، سواء داخليا من المعارضة والجماهير، أو خارجيًا من بعض الأطراف الدولية، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي، حتى خلال إدارة ترامب، لم يكن داعمًا بلا شروط، بل شهد ضغوطًا حثت إسرائيل على التحرك في ملف الأسرى خلال مهلة زمنية محددة، دون تحقيق نتائج ملموسة.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية تتعقّد في ظل تصلّب الموقف داخل الحكومة اليمينية المتطرفة، التي ترفض تقديم تنازلات قد تُمهّد لإنهاء الحرب أو فتح باب التفاوض، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان الداخلي ويُهدد بتوسيع دائرة الغضب الشعبي.