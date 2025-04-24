قطاع غزة.. معاناة غير مسبوقة من تفاقم أزمة الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي

عرض برنامج «من مصر»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين والحصار الخانق المستمر منذ أشهر، وجاء بعنوان، :«قطاع غزة.. معاناة غير مسبوقة من تفاقم أزمة الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي».

الصرخات في قطاع غزة

في كل يوم جديد، تتعالى الصرخات من قطاع غزة، بعضها يخرج من تحت الأنقاض بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، وأخرى تصرخ من وجع الجوع والحصار، في مشهد يرقى إلى حرب إبادة لم يشهد التاريخ الحديث بشاعتها.

وسط الدمار، تتفاقم أزمة المجاعة بصورة متسارعة، إذ أصبح سكان القطاع المحاصر محاصرين بين آلة قتل لا تتوقف، وسلاح التجويع الذي يهدد أرواح الملايين.



مجاعة لا تُطاق بغزة

وقال أحد المواطنين، إنه إذا استمر هذا الحصار لأيام قليلة فقط، فسيشهد القطاع مجاعة لا تُطاق، الوضع لم يعد يحتمل، والمواطنون لا يجدون الطعام، والأسعار ترتفع بشكل يومي.

الحصار بغزة

لا يهدد الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة، الحياة اليومية للفلسطينيين فحسب، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، ويصف مراقبون ما يحدث بأنه عملية «خنق جماعي» لشعب بأكمله، أمام أنظار العالم الصامت.

تسير غزة نحو كارثة إنسانية موثقة، لن تُمحى من ذاكرة التاريخ، ستبقى البيوت المهدمة، والأطفال الجوعى، والوجوه الهزيلة، شاهدة على مأساة شعب يُباد، بينما لا يزال الاحتلال يكرر مشهد الحرب دون حساب أو رادع.