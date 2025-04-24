روسيا تقصف كييف بأكثر من 40 صاروخًا.. وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، أن القوات الروسية شنَّت هجومًا واسعًا على المدينة، مستخدمة أكثر من 40 صاروخًا في قصف صاروخي عنيف.

هجوم روسي على كييف

وأكدت السلطات في كييف، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك وفقًا للحصيلة الأولية للهجمات التي طالت مناطق متفرقة من العاصمة.

قبل نحو ساعة، وكانت السلطات قد أعلنت أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 50 آخرون، نتيجة الهجمات الروسية على المدينة، قبل أن يتم تحديث الحصيلة لتُظهر ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ والإغاثة مستمرة.