روسيا تقصف كييف بأكثر من 40 صاروخًا.. وسقوط قتلى وجرحى

روسيا تقصف كييف بأكثر من 40 صاروخًا.. وسقوط قتلى وجرحى

روسيا تقصف كييف بأكثر من 40 صاروخًا.. وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، أن القوات الروسية شنَّت هجومًا واسعًا على المدينة، مستخدمة أكثر من 40 صاروخًا في قصف صاروخي عنيف.

هجوم روسي على كييف

وأكدت السلطات في كييف، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك وفقًا للحصيلة الأولية للهجمات التي طالت مناطق متفرقة من العاصمة.

قبل نحو ساعة، وكانت السلطات قد أعلنت أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 50 آخرون، نتيجة الهجمات الروسية على المدينة، قبل أن يتم تحديث الحصيلة لتُظهر ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ والإغاثة مستمرة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا