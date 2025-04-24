ووافقت روسيا وأوكرانيا، الشهر الماضي، على مقترح أمريكي بوقف لمدة 30 يومًا للقصف المتبادل على البنية التحتية للطاقة، ومنذ ذلك الحين تبادل الجانبان مرارًا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وهذا الاتفاق جزء من حملة دبلوماسية أوسع نطاقًا يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع منذ عودته إلى البيت الأبيض، يناير 2025.