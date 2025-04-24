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الخميس، 24 أبريل 2025
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روسيا: أنظمة الدفاع الجوي دمَّرت 87 طائرة مُسيَّرة أوكرانية في الليل

روسيا: أنظمة الدفاع الجوي دمَّرت 87 طائرة مُسيَّرة أوكرانية في الليل

روسيا: أنظمة الدفاع الجوي دمَّرت 87 طائرة مُسيَّرة أوكرانية في الليل

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 87 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

مقترح أمريكي

ووافقت روسيا وأوكرانيا، الشهر الماضي، على مقترح أمريكي بوقف لمدة 30 يومًا للقصف المتبادل على البنية التحتية للطاقة، ومنذ ذلك الحين تبادل الجانبان مرارًا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وهذا الاتفاق جزء من حملة دبلوماسية أوسع نطاقًا يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع منذ عودته إلى البيت الأبيض، يناير 2025.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب في فبراير 2022، تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.

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