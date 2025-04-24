«الشيوخ» ينعى النائب ثروت فتح الباب: قدّم مسيرة حافلة بالعطاء

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى، ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.

وقال عبدالرازق في بيانه: «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والإخلاص لقضايا وطنه».

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».