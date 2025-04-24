باحث سياسي: القانون الدولي يجرم التجويع.. وإسرائيل لا تلتزم به

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور رمزى عودة، الكاتب والباحث السياسى، إن هناك خطة جديدة لوقف النار في قطاع غزة وتسليم الرهائن جرى إرسالها للتشاور مع أعضاء حركة حماس، وتصل الهدنة فيها إلى 7 سنوات ونزع سلاح حماس وتخليها عن المشهد السياسى فى قطاع غزة.

تشكيل حكومة مكونة من 15 عضوا تحكم غزة لمدة 6 شهور

وأضاف في تصريحات عبر قناة «القاهرة الأخبارية» أن القاهرة تحدثت بشكل علنى عن نية تشكيل حكومة مكونة من 15 عضوا تحكم غزة لمدة 6 شهور حتى تتمكن السلطة الوطنية من إدارة قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحدث فى خطابه أمس عن ضرورة نزع سلاح حماس، وتسليمه للسلطة الوطنية في الصفقة المقبلة.

وأضاف أن القانون الدولى يعتبر تجويع الناس حتى قتلهم جريمة إبادة جماعية، ولكن دولة الاحتلال لا تلتزم بقواعد القانون الدولى، إذ قلصت المساعدات ومنعتها لمدة اشهر، لأنها ترى أن تجويع المقاومة سيؤدى إلى إنهيارها وفرض الأستسلام عليهم.

وأكد أن الكابينت مستعد لإدخال المساعدات إلى القطاع، ولكن مع وجود ضمانات لمنع وصول المساعدات إلى حماس، وسوف يجرى توزيع المساعدات من خلال شركة أمنية أمريكية توقع عقدا مع إسرائيل.