«الإعلاميين»: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

«الإعلاميين»: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

«الإعلاميين»: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

أصدر نائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر، لممارستها نشاط إعلامي دون قيد أو تصريح.

وأرسل نقيب الإعلاميين، إنذارًا إلى جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح، محذرًا من تعرض الوسيلة المخالفة للغلق وفق المادة 89 من قانون النقابة.

وقال الدكتور طارق سعدة، إنّ هناك تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير المهندس خالد عبدالعزيز لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا