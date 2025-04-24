«الإعلاميين»: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

أصدر نائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر، لممارستها نشاط إعلامي دون قيد أو تصريح.

وأرسل نقيب الإعلاميين، إنذارًا إلى جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح، محذرًا من تعرض الوسيلة المخالفة للغلق وفق المادة 89 من قانون النقابة.

وقال الدكتور طارق سعدة، إنّ هناك تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير المهندس خالد عبدالعزيز لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.