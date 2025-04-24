قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل في الجيزة.. غدا

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل في الجيزة.. غدا

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل في الجيزة.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة ما بين شارع فيصل والهرم بدايةً من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد، لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 من الشهر ذاته.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال مترو «الطالبية، مدكور، المطبعة» الجهة الشمالية أعمال مترو الخط الرابع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

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