محادثات نووية «بلا ضمانات».. مفاوضات أمريكية- إيرانية في روما بوساطة عمانية

كتب: مكرم شعبان

في تطور لافت على مسار المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن تفاصيل جولة محادثات أجريت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما، جمعت نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كوسيط.

لا ضمانات للخروج باتفاق شامل من المفاوضات

ووفقًا لما نقله «أكسيوس» عن مصدرين مطّلعين، أبلغ عراقجي الجانب الأمريكي أنّ التوصل إلى اتفاق نووي شامل خلال المهلة الزمنية التي حددها الرئيس دونالد ترامب والمقدّرة بشهرين قد لا يكون ممكنًا، مقترحًا بحث إمكانية التوصل إلى «اتفاق مؤقت» كخطوة أولى.

إلا أن «ويتكوف» رفض مناقشة هذا الطرح في الوقت الراهن، متمسكًا بالتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى إمكانية إعادة النظر في الخيار المؤقت لاحقًا إذا لم تُحرز المفاوضات تقدمًا ملموسًا.

في المقابل، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عبر بيان رسمي، ما تم تداوله بشأن طرح اتفاق مؤقت، ووصفت هذه الأنباء بأنها «غير دقيقة».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أن الطرفين اتفقا على الدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ودائم وملزم يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية، ويرفع العقوبات عنها، مع الحفاظ على قدرتها في تطوير الطاقة النووية السلمية.

تحركات دبلوماسية مكثفة وتصريحات أمريكية

وبحسب «أكسيوس»، فإن عراقجي أبلغ «ويتكوف» بصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل في غضون 60 يومًا، بسبب تعقيد الملفات التقنية المرتبطة بالبرنامج النووي، فيما أشار «ويتكوف» إلى أنه في حال دعت الحاجة لتمديد المفاوضات، فإن الخيار المؤقت سيُطرح حينها للنقاش.

المحادثات في روما تزامنت مع تحركات دبلوماسية أخرى، فقد التقى «ويتكوف» الأربعاء الماضي، في واشنطن، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في ثاني لقاء بينهما خلال أسبوع. وصرّح غروسي للصحفيين أن «المحادثات جادة، ونحن في لحظة حاسمة»، كاشفًا عن نية الوكالة إرسال فريق فني إلى طهران لمناقشة قضايا المراقبة وإعادة تركيب الكاميرات.

وأكد «جروسي» أنه يلمس من الجانب الإيراني رغبة فعلية في التوصل إلى اتفاق، مضيفًا أن المحادثات الجارية «مرتبطة بشكل غير مباشر» بمهام الوكالة في إيران.

الاستعداد لمحادثات فنية مرتقبة في عُمان

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات يوم السبت المقبل في سلطنة عمان، ولكن هذه المرة على مستوى الخبراء الفنيين من كلا الجانبين، وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن هذه المحادثات ستكون غير مباشرة، حيث سيقوم كل طرف بنقل نتائجها إلى المستويات العليا.

كما أوضحت الوكالة أن المحادثات الفنية ستركز على القضايا النووية والعقوبات، وأنه من المخطط أن تعقب هذه الجولة لقاءات سياسية مباشرة بين عراقجي وويتكوف في مسقط.

وجه جديد في المفاوضات الأمريكية

وفي تطور جديد، أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية كلّفت مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسات، بقيادة الفريق الفني الأمريكي خلال المحادثات المقبلة.

ويضم فريق «أنتون» نحو 12 خبيرًا من مؤسسات حكومية متعددة، يتولون بلورة التفاصيل الفنية لاتفاق يضمن فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، إذ تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى نتائج الجولة المقبلة من المفاوضات، وسط تصاعد التوترات وتكثيف التحركات الدبلوماسية، مع بقاء كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة.