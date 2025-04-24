«مش مرتاح» لحمادة هلال تتخطى 135 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «مش مرتاح»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت أكثر من 135 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، ما جعلها تدخل قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة على المنصة.

تفاصيل أغنية مش مرتاح

الأغنية تنتمي لنوعية أغاني الدراما، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس، وتتناول مشاعر الحزن والخذلان وعدم الراحة النفسية، من خلال كلمات مؤثرة ولحن يناسب الأجواء العاطفية التي يعيشها جمهور الأغنية.

وتفاعل عدد كبير من جمهور حمادة هلال مع الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الأغنية تمسّ مشاعرهم وتُعيد حمادة هلال إلى اللون الدرامي الذي تميز به في عدد من أغنياته السابقة.

حالة انتعاشة فنية

يُذكر أن حمادة هلال يعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، ويستعد لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة خلال صيف 2025.