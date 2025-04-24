مواليد 4 أبراج فلكية مبتقدرش على الصبر.. متهورة في اتخاذ القرارات

يتسم مواليد بعض الأبراج الفلكية بالملل السريع وعدم القدرة على الصبر، ما قد يعرضهم إلى الكثير من المشكلات سواء في العمل أوالعلاقات الاجتماعية، وقد حدد خبراء الفلك مواليد 4 أبراج فلكية تُعرف بالتهور وعدم القدرة على الصبر الطويل.

وفقا لما ذكره موقع horoscope الخاص بالأبراج الفلكية، أوضح علماء الفلك مواليد 4 أبراج فلكية لا تتقن الصبر، كالتالي:

برج الأسد (من 22 يوليو إلى 23 أغسطس)

لا يتقن مولود برج الأسد الصبر والانتظار، فهو لا يستطيع تحمل وضع معين لا يعجبه فسرعان ما يعبر عن رفضه، لذا صنفه خبراء الفلك ضمن الأبراج المتهورة التي قد تضر نفسها برد الفعل السريع.

برج الحمل (من 21 مارس إلی 19 أبریل)

سرعان ما يشعر مولود برج الحمل بالملل، لذا صنفه خبراء الفلك ضمن مواليد الأبراج المتهورة التي لا تستطيع الصبر طويلًا، ويحمل مولود برج الحمل سمات طفولية تجعله يريد الحصول على ما يريده بسرعة.

برج السرطان (من 22 يونيو إلی 22 يوليو)

يأتي مولود برج السرطان على رأس قائمة الأبراج التي لا تستطيع الصبر، خاصة أنه شخص غير مستقر بطبيعته فهو يحب الإيقاع السريع في حياته، ولا يستطيع التواجد في مكان لفترة طويلة.

برج الدلو ( من 19 يناير إلى 18 فبراير)

لا يستطيع مولود برج الدلو تحمل وضع أو مكان معين غير مريح له، لذا يصنف ضمن مواليد الأبراج المتقلبة التي لا تستطيع الصبر طويلًا.