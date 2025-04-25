أصالة بعد منحها العضوية الشرفية من نقابة الفنانين السوريين: كنت بأمس الحاجة لشوية فرح

أصالة بعد منحها العضوية الشرفية من نقابة الفنانين السوريين: كنت بأمس الحاجة لشوية فرح

أصالة بعد منحها العضوية الشرفية من نقابة الفنانين السوريين: كنت بأمس الحاجة لشوية فرح

كتب - ياسمين محمود

أعربت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بعد منح نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، العضوية الشرفية لها تقديراً لمسيرتهم الفنية وموقفها الوطني من قضايا شعبها ووطنها.

وكتبت أصالة قائلة: «أتشرّف بها الهديّة الغالية منّ نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقه لأبي وبحبه قدّ مابحبّ أبي وأخلصت لّه قدّ ما أخلصت لأبي ..شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم».

وأضافت أصالة: «من كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب.. كنت بأمسّ الحاجة لشويّة فرح والله أكرمني بفرح كبير، شكراً وطني شكراً سوريا شكراً أهلي وأحبابي».



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