«الغرف السياحية» تحدد مواعيد عمل المطاعم مع بدء التوقيت الصيفي اليوم

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن مواعيد عمل المطاعم مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، موضحا أنه لا تغيير في مواعيد عمل المطاعم حاليا، لأن المواعيد أصبحت ثابتة طوال العام ولا تتأثر بتطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي.

مواعيد عمل المطاعم السياحية

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل المطاعم السياحية حاليا تبدأ من 6 صباحا حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتي الدليفري والتيك أواي على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات حاليا تبدأ من الساعة 6 مساءً إلى الـ6 صباح اليوم التالي.

استقبال السياح العرب

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن المطاعم تستعد حاليا لموسم ذروة قدوم السياحة العربية الذي يكون خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، موضحا أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة والساحل الشمالي والعلمين الجديدة خلال صيف عام 2025 ستكون مرتفعة.