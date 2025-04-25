مقتل مسؤول عسكري روسي كبير في انفجار سيارة بموسكو

لقي مسؤول عسكري روسي كبير مصرعه بانفجار سيارة في العاصمة موسكو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ووقع الانفجار وقع بسبب عبوة ناسفة وفقا للسلطات الروسية.

وأعلنت مواقع عسكرية روسية، مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة بانفجار شرقي موسكو.

وذكرت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك إجراءات أمنية مشددة في موسكو بعد حادث انفجار السيارة، وأنّ الشرطة الروسية تفتش جميع السيارات وتمشط منطقة موسكو بعد حادث الانفجار، كما انّ حادث الانفجار السيارة بموسكو يتزامن مع مباحثات مرتقبة بين بوتين وويتكوف.