حزب الوعي يشارك بفاعلية في منتدى أحزاب منظمة شنغهاي للتعاون بالصين

شارك حزب الوعي في فعاليات منتدي الأحزاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون والذي عقد في مدينة «اورمشي» الصينية في أيام 23 و24 أبريل، والمعروف أن مصر عضو مرافق في منظمة شنغهاي للتعاون منذ توقيع مذكرة الانضمام في «14 سبتمبر 2022» كشريك حوار.

وألقى المهندس حسام الدين على النائب الأول لرئيس حزب الوعي كلمة الحزب إلى منتدي الأحزاب والتي تناولت حرص حزب الوعي الليبرالي على المشاركة في هذه الفعاليات الهامة والحرص على بناء عالم سياسي سليم لا يرتبط بقطب واحد وأن حرص مصر على الانضمام إلى مجموعة البريكس يعكس الأهمية التي تنظر بها مصر إلي دول الجنوب وعلى حقها في بناء التنمية والتعاون فيما بينها لتحقيق التنمية لشعوبها والخروج من سيطرة دول الشمال التي لم تفي بوعودها في بناء عالم أكثر عدالة وتنمية ونمو.

وتناولت الكلمة التحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم والتي تبرز في الحرب الاقتصادية التي يمر بها العالم بفعل التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين ودول العالم والحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة وموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم المحتلة وكل ما يهدد أمن مصر القومي.

وتناولت الكلمة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول لوقف الحرب بأسرع وقت ممكن، كما تناولت الكلمة أيضاً الحديث عن نموذج العلاقات المصرية الصينية والتي شملت التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وأيضاً العسكري والذي يدعم التنمية والأمن والاستقرار في العالم

وكذلك الحرص على مراعاة البعد البيئي للتنمية لمواجهة التغيرات المناخية المتطردة.

ودعي حزب الوعي إلى إزالة أي حواجز تشريعية أو جمركية أمام الاستثمار بين الدول الأعضاء والسماح للاستثمار أن يعبر بين حدودها.