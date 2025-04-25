ضبط 22 طن دقيق في حملات أمنية لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار الخبز، وإحكام الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات التموينية والحد من البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار

أسفرت الحملات التموينية المكثفة التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 22 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين