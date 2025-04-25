«الرعاية الصحية» بجنوب سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الطبي

كتب أحمد عبد القادر

قال الدكتور أيمن رخا مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بوضع سيناء بشكل عام، وجنوب سيناء حاليا بشكل خاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز: «في رؤية مصر 2030 يأتي دائما القطاع الصحي على أولوية اهتمام الدولة لتوصيل الخدمة بشكل كامل للمواطنين في جنوب سيناء، وهي رابع محافظة انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودخلت تجريبيا ضمن المنطومة عام 2022، ورسميا بداية من 2024.»

كما كشف عن وجود 27 منشأة طبية على أرض جنوب سيناء، بين منشآت حديثة وأخرى جرى تطويرها، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء 4 منشآت أخرى.

وتابع أن مجمع الفيروز هو آخر ما تم إضافته إلى المنظومة الطبية بالطور، ويعتبر أول مجمع طبي بجنوب سيناء بشكل عام، مؤكدا اهتمام الدولة والهيئة العامة للرعاية الصحية برفع عبء سفر المواطنين خارج المحافظة لتلقي العلاج، من خلال توفير جميع الخدمات الطبية.