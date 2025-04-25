ندى بهجت تقدم «الدنيا ربيع» على مسرح البالون بتوقيع تامر عبد المنعم

تقدم الفنانة ندى بهجت أوبريت «الدنيا ربيع» اليوم الساعة 9 مساءً على خشبة مسرح البالون وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ندى بهجت تقدم أوبريت «الدنيا ربيع»

أكدت ندى بهجت أن الأوبريت لمدة يوم واحد فقط احتفالا بفصل الربيع، مشيرة إلى أنه من بطولتها وفكرتها وأدائها الغنائي والإاتعراضي وبمشاركة «الفرقة القومية» للفنون الشعبية والسيرك القومي وذلك تحت إشراف وإخراج الفنان تامر عبد المنعم.

وأضافت ندي أن العرض يشهد حضور عدد كبير من الفنانين والصناع للقوى الناعمة بالإضافة، إلى تواجد الجهه الإعلامية والصحفية لظهور هذا الحدث إلى النور.

ويشار أن الفنانة ندى بهجت روجت عبر حسابها الشخصي علي موقع الفيس بوك قائله الآتي: «تنبيه للجميع وبالأخص السادة الصحفين والنقاد الفنيين واللي بتشرف دايما بحبهم ودعمهم ليا دائما وابدا، أن شالله هقدم اوبريت «الدنيا ربيع»، للعظيمة سعاد حسني يوم الجمعة بتاريخ 25/4 الساعة 9 مساءا ع مسرح البالون تحت قيادة رئيس القطاع المخرج والممثل والمنتج الفنان الكبير تامر عبد المنعم وبالمشاركة مع فرقتي الأم الفرقة القومية واللي دايما كانوا بيشاركوا باستعراضاتهم الجميلة ف افلام الأيقونة سعاد حسني ولكن المرادي الأوبريت من بطولتي وغنايا وتصميم استعراضاتي، ولكن قررت مقدموش بشكل سعاد ولا ميكب ولا شعرها حبيت اقدمه بشكلي وبروحي أنا».