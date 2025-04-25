في تطبيق إنستا باي.. رسوم الاستعلام عن الرصيد بعد تجاوز المرات المجانية

كثير منا يحتاج للاستعلام عن رصيده في البنك من فترة لأخرى، وهو ما كان يتيحه تطبيق إنستا باي بشكل مجاني، ثم وضع حدود للاستعلامات اعتبارًا من 1 أبريل 2025، إذ بدأ تطبيق رسوم على خدمات الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستا باي بعد تجاوز الحد المجاني المخصص لكل عميل.​



وأكد تطبيق إنستا باي التابع للبنك المركزي، في بيان سابق له، أن الحد المجاني الشهري عبارة عن 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر مجانًا شهريًا لكل عميل.​

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر انستا باي بعد تجاوز المرات المجانية

وبعد استنفاد الـ10 عمليات المجانية، تُفرض رسوم قدرها 50 قرشا عن كل عملية استعلام إضافية.​



رسوم التحويل عبر إنستا باي



نسبة الرسوم: تُفرض 0.1% من قيمة المعاملة.​



الحد الأدنى: 50 قرشًا.​



على سبيل المثال، إذا قمت بتحويل مبلغ 5000 جنيهًا، ستكون الرسوم 5 جنيهات. ​





خدمات يقدمها إنستا باي

ونعرض فيما يلي بعض من أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق:



1. التحويلات المالية:

يمكنك من خلال إنستا باي تحويل الأموال بين الحسابات البنكية المختلفة داخل مصر بسهولة، سواء للأفراد أو الشركات.



التحويلات تتم بسرعة، ويمكن إرسال الأموال إلى أي شخص يمتلك حسابًا على إنستا باي.



2. دفع الفواتير:

دفع فواتير الكهرباء، المياه، والغاز بسهولة عبر التطبيق.



يمكنك أيضا دفع فواتير الإنترنت والمحمول والمصروفات الحكومية مثل فواتير الضرائب والتأمينات الاجتماعية.



3. إعادة شحن رصيد الهاتف المحمول:

يقدم التطبيق خدمة إعادة شحن رصيد الهاتف للمستخدمين بمختلف شركات الاتصالات داخل مصر (مثل فودافون، أورانج، اتصالات، WE).



4. الاستعلام عن الرصيد:

يمكنك عبر التطبيق الاستعلام عن رصيد حسابك في البنوك أو المحفظات الإلكترونية.



5. سحب الأموال من أي ماكينة ATM:

يمكن للمستخدمين سحب الأموال من أي ماكينة ATM في مصر، بدون الحاجة لبطاقة بنكية، فقط باستخدام التطبيق.



6. الشراء من المتاجر عبر الإنترنت:

يوفر إنستا باي إمكانية إجراء عمليات شراء من مواقع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.



7. إمكانية الدفع للمتاجر والمقاهي:

يمكنك الدفع في المتاجر والمقاهي التي تدعم الدفع الإلكتروني، مما يسهل عملية الدفع باستخدام الهاتف المحمول.



8. إيداع الأموال في المحفظة:

يتيح إنستا باي إيداع الأموال في محفظتك الإلكترونية عبر العديد من الطرق مثل الدفع النقدي في فروع معينة أو عبر البنوك المتعاقدة مع الخدمة.



9. خدمات التأمين:

يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية شراء بوليصات التأمين عبر التطبيق مثل التأمين على السيارات أو التأمين الصحي.



10. خدمة الدفع للمرافق:

دفع فواتير المرافق (مثل التليفونات الأرضية أو الغاز) بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

11. دفع الرسوم الدراسية:

يمكنك من خلال إنستا باي دفع الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات التي تدعم هذه الخدمة.



12. خدمات المعاملات المالية بين الأفراد:

يمكن للمستخدمين عبر التطبيق إرسال واستقبال الأموال بين الأفراد داخل مصر بشكل آمن.