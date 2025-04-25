أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع.. لقاءات واجتماعات مهمة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 19 إلى 25 إبريل 2025، والتي شملت لقاءات، واجتماعات، وجولات ميدانية لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتناولت الإنفوجرافات، الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد خلالها عددًا من المصانع في مجالات مختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة عامة، ومدارس "WE" بصفة خاصة، حيث وجه بوضع رؤية متكاملة لدعم تلك المدارس، ودراسة أفضل الآليات لالتحاق خريجيها بالجامعات.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة، موجهًا بضرورة العمل على الانتهاء من المشروعات المنفذة وفقًا للتوقيتات المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المنفذة.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن المشروع سيمثل طفرة كبيرة في تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة.

وتناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض تقرير مفصل حول أبرز مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث خضع نحو 2.6 مليون حالة لتدخلات جراحية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 24.4 مليار جنيه.

واستعرضت الإنفوجرافات، استقبال سيادته لوفد من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، لبحث فرص التعاون الممكنة، مشيرًا إلى أن الكويت تعد الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات في مصر، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، مؤكدًا على إمكانية منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.

كما شملت أنشطة رئيس الوزراء، توجه سيادته إلى أوغندا لترأس وفد مصر بالقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "AUSSOM"، وإلقاء كلمة مصر خلال القمة، وحضور جلسة عامة قبل اعتماد البيان المشترك للقمة.