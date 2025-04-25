الشغف والرغبة فى تصنيع منتج عالمى من الشوكولاتة يفخر به كل مصرى، كانا المحرك الرئيسى لطموح المهندس مينا، ابن مدينة العاشر من رمضان، الشرقية، وصاحب «ڤاليريو» للشوكولاتة، لأن لديه اهتماماً بكل ما يتعلق بصنع الشوكولاتة، بداية من زراعة أشجار الكاكاو وصولاً للمنتج النهائى.

«طوّرت من نفسى ودرست مراحل التصنيع»، بهذه الكلمات عبّر «مينا» عن المراحل التى مرّ بها للوصول للمنتج النهائى من مصنعه، حيث درس مراحل التصنيع، بجانب العمل على تطوير كفاءته ودراسة المراحل بشكل عملى، وعند دراسة مراحل زراعة الشجر، وطرق حصاد الثمار، ومراحل تصنيع الشوكولاتة، اتضح له أن هناك اختلافاً بين النظرى والعملى فى التصنيع. وتابع: «دراسة الجانب العملى والنظرى أعطى الثقة لأصحاب المصانع الذين كنت أعمل لديهم، وشرحت لهم تأثير التغيرات على شكل وجودة المنتج وجاءت المرحلة الثانية فى إنشاء مصنعين خارج مصر، ثم عدت إلى مصر لإنشاء المصنع الخاص بى».

وقال: «لم أحصل على دعم مادى مباشر ولكن كان هناك دعم فنى أو دعم مادى مباشر، لكن بدأت مشروعى الخاص بمبلغ 200 ألف جنيه، وكان لدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور قوى فى رحلة النجاح، حيث أجرى الجهاز زيارة للمصنع وقام بمساعدتى للمشاركة فى العديد من المعارض، واستفدت من المبادرات التى قدمها الجهاز فيما يخص التوجيه والإرشاد، وساعدنى فى فهم أفضل الطرق للوصول إلى العملاء المحتملين من خلال المعارض والفعاليات مثل ترشيحى للاشتراك فى معارض لدعم المشروعات الصغيرة».

ويحرص «مينا» على الاستفادة من كافة المبادرات التى تقدمها الدولة، التى تدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة، كمبادرة «ابدأ»، ويعمل على التوسع، حيث تغطى منتجاته العديد من المحافظات وأهمها «القاهرة - الإسكندرية - بور سعيد - المنصورة - الغربية - الفيوم»، ويعمل على دراسة الأسواق الخارجية والتجهيز للدخول إلى بعض الدول التى تهتم بالمنتجات المميزة بقطاع الشوكولاتة وبصدد التصدير إلى الأردن وفلسطين.