نصائح لمساعدة الشخص الانطوائي على التعامل مع الناس بسهولة

كتبت- عبير خالد:

يواجه الشخص الانطوائي صعوبة في التعامل مع من حوله، ما يجعله غير قادر على التواصل معهم بشكل جيد، الأمر الذي يؤثر على شخصيتهم بصورة كبيرة، لذا هم في حاجة إلى تعلم العديد من الأمور التي من شأنها مساعدتهم في تخطي هذه المشكلة، وذلك عبر اتباع عدد من النصائح وفقًا لـموقع «medium».

الاستعداد للمحادثة

في حال كنت ستجري محادثة وأنت لست اجتماعيًا، فقبل أن تبدأ، اترك فرصة لنفسك مجددًا من أجل الاستعداد جيدًا للمحادثة، لهذا قبل أن تبدأ فكّر فيما تريد التحدث عنه وكيف ستتناوله، فهل ترغب في التعمق في الحديث أم إبقاءه خفيفًا وبسيطًا، أم تريده أن يكون مزيجًا بين الاثنين.

ومهما كان أسلوبك، تأكد من أنك تشعر بالراحة عند التحدث، حتى تكون قادرًا على توجيه المحادثة في الاتجاه الذي تريده، ويفضل أن يكون لديّك موضوعان أو ثلاثة مواضيع جانبية جاهزة للشعور بالراحة في الحديث عنها، خاصةً عندما يطرح عليك أحدهم سؤالًا مثل: «أخبرني قليلًا عن نفسك»، وكن مدركًا أنه ليس عليك السيطرة على المحادثة إطلاقًا، بل على العكس جهّز موضوعًا أو موضوعين لمشاركتهما إذا شعرتَ بالحرج.

حضر أسئلة جيدة للمحادثة

لا تتردد في بدء المحادثة بسؤالٍ مُهم، فعملية ​​طرح الأسئلة في أثناء المحادثة تعتبر أداة في غاية الأهمية للانطوائيين، لأنها تمنحهم فرصة للتفاعل بفعالية مع الآخرين، دون الشعور بأنك مضطر دائمًا لابتكار شيءٍ ما لتقوله، بل يُتيح لك ذلك معرفة المزيد عن الشخص الذي تُحادثه، فطرح أسئلة مدروسة يُظهر اهتمامك بما يقوله الطرف الآخر، ويمكن أن يُساعد في بناء علاقة وطيدة بينكما.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طرح الأسئلة يُساعد في توجيه المحادثة نحو مسار مريح وهادف لكلا الطرفين، ما يسمح بتبادل أعمق وأكثر فائدة، لذا إذا كنت انطوائيًا وترغب في تحسين مهاراتك في المحادثة، فلا تتردد في طرح الأسئلة، فقد تكون ببساطة مفتاحًا لبدء محادثة مُرضية حقًا.