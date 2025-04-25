ماذا يحدث عند إهمال تنظيف أسنانك لفترة طويلة؟

كتب: عبير خالد





تنظيف الأسنان في نظر البعض أمر غير ضروري، وربما لا يشغل حيزًا من تفكيرهم، على الرغم من كونه ضروريًا للغاية، وقد يؤدي إهماله إلى العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد، نتيجة لتراكم البكتيريا على الأسنان بسبب عدم تنظيفها، ما يسبب رائحة الفم الكريهة. أما العواقب الأكثر خطورة لسوء نظافة الأسنان، فهي التهاب اللثة، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان على المدى الطويل، وفقًا لـ«independent».

استخدام غسول الفم

المضمضة بغسول فم يحتوي على الفلورايد تساعد على القضاء على البكتيريا وإنعاش رائحة الفم، كما تسهم في مكافحة التسوس، لذلك، من المهم عدم إهمال هذا الأمر، لما له من دور كبير في تحسين صحة الفم والأسنان.

كن رطبًا

شرب كميات كافية من الماء يساعد على إزالة بقايا الطعام والبكتيريا من الفم، كما أن تقليل تناول السكريات يُقلل من خطر الإصابة بالتسوس، مما يسهم في تقليل المشكلات الصحية التي قد تؤثر على الفم والأسنان.

الإصابة بسرطان القولون والسكري

من جانبه، علّق الدكتور ناصر محمد، استشاري طب الفم والأسنان، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن هناك العديد من المخاطر الصحية الناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان ونظافة اللثة، منها الإصابة بقرح اللثة في حال عدم تنظيف الأسنان بشكل يومي، مما ينتج عنه العديد من الإفرازات الضارة، التي قد يؤدي ابتلاعها إلى مشكلات صحية خطيرة، قد تصل إلى سرطان القولون. وأضاف أن التهاب اللثة وعدم تنظيفها ربما يؤديان إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، خاصة لدى الأطفال.