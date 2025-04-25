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الاثنين، 28 أبريل 2025
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زيلينسكي: مستعدون للحوار بشرط إشارة حقيقية تؤكد استعداد روسيا لإنهاء الحرب

زيلينسكي: مستعدون للحوار بشرط إشارة حقيقية تؤكد استعداد روسيا لإنهاء الحرب

زيلينسكي: مستعدون للحوار بشرط إشارة حقيقية تؤكد استعداد روسيا لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إنهم مستعدون للحوار مع أي طرف وفي أي وقت، لكن بعد إشارة حقيقية تؤكد استعداد روسيا لإنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف: «عضويتنا في حلف الناتو لا تعتمد على رغبات روسيا، وليس لديها حق النقض الذي تحاول فرضه، والإشارة الحقيقية التي ننتظرها من روسيا هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط».

وتابع: «العالم لديه خيارات أخرى للضغط الاقتصادي والدبلوماسي، بعد التوصل لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، ومن الممكن أن تعقد اجتماعات مهمة للغاية في الأيام المقبلة، لجلب السلام إلى أوكرانيا».

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