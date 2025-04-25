وكيل «الأزهر»: بناء الإنسان قضية أمن قومي وهدف استراتيجي
10:13 م | الجمعة 25 أبريل 2025
قيادي في حماس: وفد الحركة سيلتقي الوسطاء المصريين بالقاهرة السبت
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن قيادي في حماس، أنّ وفد الحركة سيلتقي الوسطاء المصريين في القاهرة السبت، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
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