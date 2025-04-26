أحداث مثيرة من مصر.. شركة Skydance تعلن إطلاق فيلم Fountain of Youth على منصة Apple TV

أعلنت شركة Skydance رسميًا عن إطلاق فيلمها الجديد «ينبوع الشباب» Fountain of Youth حصريًا على منصة Apple TV ابتداءً من 23 مايو المقبل، من بطولة جون كراسينسكي، ناتالي بورتمان، عيسى غونزاليس، ودومنال جليسون، ويقدّم مزيجًا مشوقًا من المغامرة والتشويق في إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

أحداث فيلم Fountain of Youth

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكي وناتالي بورتمان، يقرران التعاون في تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطوري للشباب، ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان في مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، في رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد وربما تمنحهما الخلود.

تصوير بعض أجزاء الفيلم في مصر

شهدت مصر تصوير أجزاء من الفيلم خلال مارس 2024، حيث لعبت لجنة مصر للأفلام دورًا محوريًا في تسهيل عملية الإنتاج، بدءًا من استخراج التصاريح اللازمة، مرورًا بتيسير دخول وخروج معدات التصوير عبر الجمارك بمطار القاهرة الدولي. كما قدّمت وزارة الداخلية دعمًا لوجستيًا شاملاً، من خلال توفير قرى تصوير ومركبات خاصة، في حين ساهمت وزارة الدفاع في دعم مشاهد الحركة الجوية عبر توفير طائرات هليكوبتر.



ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة محورية لصناعة السينما العالمية، بفضل ما تقدمه من مواقع تصوير متنوعة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات إنتاج متكاملة تجذب كبار صناع السينما حول العالم.