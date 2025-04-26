السفارة المصرية في بولندا تقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس

السفارة المصرية في بولندا تقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس

السفارة المصرية في بولندا تقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس

أقام السفير أحمد الأنصاري، سفير مصر في بولندا، حفل عشاء رسميًا على شرف البابا تواضروس الثاني، بمناسبة زيارته الرعوية التاريخية لبولندا، التي تعد المحطة الأولى في جولته إلى دول وسط أوروبا، ضمن أجندة الزيارات الرعوية لقداسته لعام ٢٠٢٥.
واستهل السفير الأنصاري كلمته بتقديم خالص التعازي إلى المجتمع الكاثوليكي في بولندا والعالم، لوفاة البابا فرنسيس، واصفًا إياه بأنه كان صوتًا للسلام والمحبة والرحمة، متمنيًا أن يرقد في سلام، ثم رحب السفير بالبابا تواضروس الثاني، معتبرًا أن زيارته تتجاوز كونها مجرد زيارة رعوية، بل تمثل انعكاسًا للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وبولندا.
جانب من الحفل
جانب من الحفل
ومن جانبه، عبر البابا عن خالص شكره وتقديره، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت لتنظيم هذه الزيارة.
وفي لفتة تقديرية حملت معاني المحبة، وزع البابا بتوزيع هدايا تذكارية على جميع السفراء والدبلوماسيين الحاضرين من مختلف الدول، وحملت هذه الهدايا رمزية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، في إشارة إلى قدسية المكان ودوره التاريخي كمأوى ونبع للبركة عبر العصور.

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