«قصر العيني» يجري عملية جراحية نادرة لاستئصال جهاز منظم لضربات القلب

كتبت: أية محسن

قال الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ «قصر العيني»، إن المستشفى حققت إنجازًا طبيًا غير مسبوق بفضل وجود جهاز «إكمو» المتطور داخل المستشفى، وهي وحدة نادرة التواجد في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح «ماهر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وحدة «إكمو» هي وحدة رعاية من المستوى الأول، وتعد بمثابة بديل للقلب والرئة في حالات الطوارئ، خاصةً في الحالات التي تعاني من فشل تنفسي أو فشل قلبي أو حالات تسمم معينة، مثل تسمم الغلة الذي يؤدي إلى توقف عضلة القلب، مشيرا إلى أن وجود هذه الوحدة مكنهم من إجراء عمليات معقدة لم يكن من الممكن إتمامها في السابق، خاصةً العمليات التي تتطلب استبدال وظائف القلب والرئة.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تساعد في إنقاذ حياة المرضى الذين يتعرضون لحالات طارئة، مثل توقف عضلة القلب، حيث تمكنهم من الحفاظ على تدفق الأوكسجين في الجسم دون الحاجة لإجراء جراحة خطيرة، كما تحدث عن عملية نادرة من نوعها كانت قد استغرقت 5 ساعات، تم خلالها استئصال جهاز منظم لضربات القلب دون تدخل جراحي مباشر، بفضل استخدام جهاز «إكمو».

ولفت إلى أن جزءًا من عمل المستشفى يتضمن البحث العلمي، حيث يتم إجراء العديد من الأبحاث الطبية ونشرها في المجلات العلمية المحلية والدولية، مؤكدا أن هدفهم هو إبراز تطور الطب في مصر على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال نشر بياناتهم وأبحاثهم الطبية التي تسلط الضوء على التقدم الطبي الذي تحقق في مستشفى القصر العيني.