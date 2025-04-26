جامعة طنطا تحصد ذهبية وفضية دورة الشهيد الرفاعي للجامعات المصرية الـ52

كتب - رفيق محمد ناصف

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حصول منتخب الجامعة للكونغ فو على المركز الثالث «طلبة - طالبات»، بعد أن حقق طلاب الجامعة 9 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية، و3 فضية، و3 برونزية، وذلك في دورة الشهيد الرفاعي للجامعات المصرية الـ52.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن الطالب سيف الدين محسن حصل على الميدالية الذهبية وزن 75 كجم، والطالب إسلام مجدي البياعه على الميدالية الفضية وزن 56 كجم، والطالب أنور شريف أنور على الميدالية الفضية وزن 85 كجم، والطالب محمد مصطفى صبري على الميدالية البرونزية وزن 60 كجم، والطالب أدهم محمد فرغلي على الميدالية البرونزية وزن أكثر من 100 كجم.

المستوى الثالث

كما حصل منتخب جامعة طنطا طالبات على المستوى الثالث على مستوى الجامعات المصرية ، وحصلت الطالبة حبيبة أمجد محمد على الميدالية الذهبية وزن 56 كجم، والطالبة روفيدة مروان خالد على الميدالية الذهبية وزن 80 كجم، والطالبة إيمان محمد عامر على الميدالية الفضية وزن 65 كجم، والطالبة إيمان سعد أبو اليزيد على الميدالية البرونزية وزن الـ60 كجم.

الانضباط والعزيمة

وهنأ الدكتور محمد حسين الطلاب والطالبات الحاصلين على الميداليات، معربا عن فخره واعتزازه بالأداء البطولي والمستوى المشرف الذي قدمه الفريق، والذي يعكس روح الانضباط والعزيمة التي يتحلى بها طلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن مشاركة الطلاب جاءت تحت إشراف الدكتور مجدى محمود وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد عبدالمنعم الشيخ، مدير إدارة النشاط الرياضي، وهاني عصر مشرف النشاط الخارج، والكابتن السيد عبد العزيز مدرب الفريق، والكابتن احمد عبد الحميد النحاس مدرب الفريق، ومحمد فتحى الكوش مشرف الفريق.