ضبط عامل توصيل طلبات متهم بالتحرش بإحدى السيدات في القاهرة

ضبط عامل توصيل طلبات متهم بالتحرش بإحدى السيدات في القاهرة

ضبط عامل توصيل طلبات متهم بالتحرش بإحدى السيدات في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول» مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من «قائد دراجة نارية» لقيامه بالتحرش بها حال سيرها أمام محل سكنها.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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