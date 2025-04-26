كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لاعتداء 4 أشخاص على عامل توصيل طلبات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، بالتعدي على عامل توصيل طلبات بأحد المركز التجارية بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة، بالضرب، مستخدمين عصا خشبية ما تسبب في إصابته، حال توصيله أحد الطلبات.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من عامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة الفيوم، أنه بتاريخ 14 الجاري حال سيره بدراجته النارية بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص، وحال معاتبته لهم حدثت بينهم مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب مستخدمين «مفك - عصا خشبية - سلاح أبيض» محدثين إصابته بجرح طعني في البطن.

وأمكن تحديد وضبط السيارة ومستقليها وهم 4 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.