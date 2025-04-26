الأحوال المدنية تواصل إيفاد القوافل المجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات

الأحوال المدنية تواصل إيفاد القوافل المجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات

الأحوال المدنية تواصل إيفاد القوافل المجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات

كتب: محمد بركات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة بنطاواصل ق محافظات القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط - شمال سيناء، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد 4038 بطاقات رقم قومي، وعدد 14258 مصدراً مميكناً.


وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 26/4/2025.


كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد 848 بطاقة رقم قومي وعدد 196 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 47 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.


كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد 108 مواطنين ومواطنات.


بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم قادرون بإختلاف بالمركز النموذجي لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 282 مواطنا ومواطنة.

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