«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي عامل على زميلته داخل مطعم بالقاهرة

محمد بركات

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر عاملة بمطعم من قيام عامل بذات المطعم بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من عاملة بمطعم كائن بدائرة القسم بتضررها من عامل بذات المطعم لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وإصابتها بكدمة بالعين.

وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبط المشكو في حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر تعدي المُبلغة عليه بالسب بسبب خلافات حول العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.