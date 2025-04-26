فريق طبي بالإسكندرية ينقذ حياة مريضة من انسداد حاد بالصمام الميترالي

كتب- كيرلس مجدي

نجح فريق طبي بمستشفى شرق المدينة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في الإسكندرية، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من انسداد شديد في الصمام الميترالي «Stuck Mitral Valve»، إثر جلطة بالأذين الأيسر للقلب نتيجة عدم الانتظام في تناول أدوية السيولة ومذيبات الجلطات.

تدخل طبي عاجل ودقيق تحت إشراف كامل

جاء هذا النجاح تحت توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومتابعة وإشراف الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات الأمانة بالإسكندرية، وقد قاد الفريق الطبي الدكتور عبد الله الفرماوي مدير مستشفى شرق المدينة، حيث تم استقبال الحالة بقسم الطوارئ وهي تعاني من صدمة قلبية حادة وضيق شديد بالتنفس وهبوط حاد في ضغط الدم.

عملية معقدة استمرت أكثر من 7 ساعات

قام فريق الطوارئ، بالتنسيق مع قسم عناية القلب وجراحة القلب والصدر، بالتشخيص السريع والتدخل الفوري.

تم نقل المريضة مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية تغيير الصمام الميترالي للمرة الثانية، وهي عملية عالية الخطورة استغرقت أكثر من سبع ساعات تكللت بالنجاح، وتم فصل المريضة من أجهزة التنفس الصناعي بنجاح.

وبحسب البيان الرسمي من المستشفى فقد استقرت حالة المريضة، وهي حالياً تحت الرعاية الطبية المكثفة في قسم عناية القلب لاستكمال خطة العلاج، وسط متابعة مستمرة من الفريق المتخصص لضمان التعافي الكامل.