وداعا «إيهاب صابر».. إعلان موعد ومكان عزاء نائب مدير تحرير «الوطن»

أعلنت سارة جمال، أرملة الزميل الراحل إيهاب صابر، نائب مدير تحرير جريدة الوطن، موعد تلقي العزاء في الفقيد، غدا الأحد في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكتبت أرملة الزميل الراحل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا للفراق لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.. يقام عزاء إيهاب صابر، نائب مدير تحرير جريدة الوطن، غدا الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير».

رحيل صادم

وغادر الزميل إيهاب صابر، دنيانا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بحضور عدد كبير من أسرته ومحبيه وزملائه، ووارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمدينة 15 مايو.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أصدرت أمس الجمعة بيانا، نعت فيه الكاتب الصحفي إيهاب صابر، نائب مدير تحرير جريدة الوطن، الذي وافته المنية صباح أمس.

إرث مهني كبير

وقالت الشركة في بيانها: «عمل إيهاب صابر بالعديد من الصحف والمواقع المصرية تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأخلاق المهنية وحسن الخلق».

يشار إلى أن الراحل، كان من جيل الشباب الذين قادوا عملية تطوير الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق العديد من النجاحات على المستوى المهني، كما شهد له جميع من عرفوه وتعاملوا معه داخل الجريدة وخارجها بالمهنية وحسن الخلق، ولم يدخر «صابر» جهدا في سبيل الحفاظ على مكانة «الوطن».

رحلة كفاح بدأت من بلاد النوبة

بدأ إيهاب صابر رحلته في بلاط صاحبة الجلالة في سن مبكرة، حيث عمل بالعديد من الصحف والمواقع المصرية، وصولا لرحلته الأبرز بين جدران جريدة الوطن والتي تجاوزت مدتها العقد من الزمان، وتدرج في العديد من المناصب داخل الجريدة، بداية من محرر مرورا بمحرر ديسك وصولا إلى تقلده منصب نائب مدير تحرير جريدة الوطن.

ينحدر الراحل من الجنوب وتحديدا بلاد النوبة في أسوان، حيث عكست طيبة الأرض على ملامحه هدوءا وصبغته بحسن الخلق، ما أكسبه سمعة طيبة داخل الوسط الصحفي، فضلا عن دأبه واجتهاده ورغبته في تطوير نفسه باستمرار، حيث لم يألُ جهدا في الحصول على العديد من الدورات التدريبية، التي ساعدته في اكتساب المزيد من الخبرات.

مشهد مهيب في رحلة الوداع

لم يكن تفوق «صابر»، متركزا على الجانب المهني فحسب، بل كان يتسم بالخلق الرفيع والتواضع وحبه لمساعدة زملائه كافة، وتوجيههم لتطوير أنفسهم، ما انعكس ذلك على مشهد الوداع الأخير الذي كان مليئا بالمشاعر الصادقة تجاه شخص أحبهم وأحبوه وعز عليهم فراقه، فتحولت الجنازة لما يشبه مظاهرة حب تعكس وفاء لزميل من نوع ناد قلما يجود به الزمان.

ودخل الزميل الراحل في صراع مع المرض منذ عدة أشهر، ولكنه ظهر صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره، وقاوم المرض بكل ما أوتي من قوة حتى الرمق الأخير، ليكتب نهاية فارس في بلاط صاحبة الجلالة، رحلة كان يتمنى الجميع أن تطول، لكن إرادة الله كانت لها الكلمة العليا ليسترد الله وديعته، ولينتقل «إيهاب» إلى براح أرحب يليق بطموحاته، تاركا غصة وجرح كبير في قلوب جميع من عرفوه.