«الإحصاء»: 6.6 % معدل البطالة السنوي لعام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2024، التي أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6% بانخفاض قدره 0.4% عن عام 2023 ومن أهم المؤشرات ما يلي:-

معدل البطالة بين الشباب

بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 29 سنة) 14.9% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، بانخفاض قدره 1.0% عن عام 2023 و بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2024:

12.2% معدل البطالة للفئة العمرية ( 15 19 سنة) مقابل 12.4% عام 2023.

19.1% معدل البطالة للفئة العمرية ( 20 24 سنة) مقابل 20.0% عام 2023.

12.2% معدل البطالة للفئة العمرية ( 25 29 سنة) مقابل 14.0% عام 2023.

بلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2024 مقابل 20.3% عام 2023 حيث بلغ 12.2% معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة مقابل 13.3% عام 2023، و40.8% معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة مقابل 45.3% عام 2023.

قوة العمل

بلغ تقدير قوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024 (26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الإناث) مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023 (25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الإناث) بنسبة زيادة 2.9% عن عام 2023، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.078 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.963 مليون فرد.

فيما بلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 (1.091 مليون من الذكور، 1.022 مليون من الإناث) مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5%، وبلغ معدل البطالة 6.6% عام 2024 مقابل 7.0% للعام السابق 2023.

فيما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6% مقابل 9.9% عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3% كما بلغ 4.2% في الريف مقابل 4.8% في عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%. بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3% وبين ذكور الريف 2.6% بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر21.8% مقابل 12.4% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية في الريف.

نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل

بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 42.3% من إجمالي المتعطلين ،بينما كانت 45.3% في عام 2023. بلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 ( 24.989 مليون من الذكور، 4.939 مليون من الإناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 (24.374 مليون من الذكور، 4.585 مليون من الإناث) بنسبة زيادة قدرها 3.3% عن عام 2023.

بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل، 17.202 مليون مشتغل في الريف.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 مليون مشتغل بنسبة 18.7% من إجمالي المشتغلين مقابل 5.284 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%. بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5% من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%.

عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبنا

بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5% من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%. بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%.



بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 % من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر) مقابل 43.4% في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8%. بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3% عام 2024 مقابل 69.6% في عام 2023.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإناث 16.9% عام 2024، مقابل 15.9% في عام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعاف مثيلاتها بين الإناث، فينا بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0% عام 2024 مقابل 42.7% في عام 2023، بينما بلغ في الريف 44.4% عام 2024 مقابل 44.0% في عام 2023.



