وزارة الداخلية تواصل جهودها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

محمد بركات

تواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وتحرص الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على تقديم كافة التيسيرات للمترددين على أقسامها في المحافظات المختلفة، حيث يتم رصد الحالات الإنسانية والتعامل معها لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة.

كما استقبلت مختلف أقسام الإدارة عددًا من كبار السن والحالات المرضية والإنسانية بمقراتها، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، في إطار سياسة الوزارة التي ترتكز على تقديم خدمات شرطية متطورة وميسرة.

وتؤكد الوزارة مواصلة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التسهيل على المواطنين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، وذلك كأحد الثوابت الجوهرية لمنظومة الأمن الحديثة.