جامعة كفر الشيخ تفتتح المؤتمر الدولي الثامن لكلية الطب البيطري الثلاثاء المقبل

أنهت كلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ استعدادها للمؤتمر العلمي الدولي الثامن، لهذا العام 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري.

موعد انعقاد المؤتمر

ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة نُخبة من علماء مصر من المهتمين بمجال الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والذي سيُعقد في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2025.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمي الدولي الثامن هذا العام 2025، تحت عنوان «الطب البيطري بين الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي في ضوء رؤية مصر 2030»، وسيتم افتتاحه يوم الثلاثاء المقبل من الشهر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وتستكمل فعاليات المؤتمر حتى اليوم الثالث من شهر مايو 2025 بمدينة شرم الشيخ.

دعم وتطوير البحث العلمي

وأشار «دسوقي»، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري، والذي عُقد في مدينة الغردقة العام الماضي، ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ في دعم وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الشراكة بين العلماء والباحثين والمهتمين بمجال الطب البيطري داخل مصر وخارجها.

وأضاف «دسوقي»، أن رؤية المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري لعام 2025 تتلخص في: توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي لدعم واستدامة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ولتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، وتشجيع العلماء والباحثين والخبراء من مختلف التخصصات في دول عِدة وذلك من أجل تبادل المعرفة والخبرة والأفكار الابتكارية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم الأمن الغذائي والصحة الواحدة.

محاور المؤتمر العلمي

وفي ذات السياق، قال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن محاور المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري تتضمن: دور الطب البيطري في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تحسين الإنتاج الحيواني كماً وكيفياً وتحقيق الوقاية الفاعلة وطرق العلاج المثالية لأمراض الحيوان، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وفقاً لمنظومة الصحة الواحدة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي في مجالات الطب البيطري، والجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية النانو في رعاية الحيوان، والتنمية المستدامة وحماية البيئة من منظور الطب البيطري كجزء من رؤية مصر 2030، والتحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية وتأثيرها على صحة وإنتاجية الحيوان، والبيوتكنولوجي والهندسة الوراثية في المجال البيطري ودورهما في تحقيق تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة، ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من «شركات الدواء - اللقاحات - مستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع».