لأول مرة في جامعة أسيوط.. نجاح جراحة ميكروسكوبية لعلاج حالة نادرة من العقم

كتب: محمد رفعت

نجح فريق طبي بوحدة صحة الرجل بمستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط في علاج حالة من حالات تأخر الإنجاب المستعصية، وذلك باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي، والتي يتم استخدامها لأول مرة بالمستشفى.

إجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي



وأوضحت الجامعة في بيان صحفي، أن مستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط، قد استقبل مريض يعاني من حالة انعدام النطاف، أو ما يعرف بصفر الخلايا المنوية، ليقوم الفريق الطبي الذي يضم الدكتور محمد عباس فرج الله استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية، والطبيب محمد مصطفى الشرقاوي مدرس مساعد بالقسم، بإجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي، لاستخلاص خلايا تناسلية بنجاح من المريض، لكي يتمكن بعد ذلك من استكمال إجراءات عملية الحقن المجهري، حيث توفر هذه التقنية حلول فعالة للحالات التي كانت تعتبر في السابق ميؤوسًا منها.