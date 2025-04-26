لأول مرة في جامعة أسيوط.. نجاح جراحة ميكروسكوبية لعلاج حالة نادرة من العقم

لأول مرة في جامعة أسيوط.. نجاح جراحة ميكروسكوبية لعلاج حالة نادرة من العقم

لأول مرة في جامعة أسيوط.. نجاح جراحة ميكروسكوبية لعلاج حالة نادرة من العقم

كتب: محمد رفعت

نجح فريق طبي بوحدة صحة الرجل بمستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط في علاج حالة من حالات تأخر الإنجاب المستعصية، وذلك باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي، والتي يتم استخدامها لأول مرة بالمستشفى.

إجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي


وأوضحت الجامعة في بيان صحفي، أن مستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط، قد استقبل مريض يعاني من حالة انعدام النطاف، أو ما يعرف بصفر الخلايا المنوية، ليقوم الفريق الطبي الذي يضم الدكتور محمد عباس فرج الله استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية، والطبيب محمد مصطفى الشرقاوي مدرس مساعد بالقسم، بإجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي، لاستخلاص خلايا تناسلية بنجاح من المريض، لكي يتمكن بعد ذلك من استكمال إجراءات عملية الحقن المجهري، حيث توفر هذه التقنية حلول فعالة للحالات التي كانت تعتبر في السابق ميؤوسًا منها.

علاج مريض يعاني من تأخر الإنجاب

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا