رانيا فريد شوقي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء ذكرى ميلاد شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رانيا فريد شوقي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة: «أختي ناهد، النهاردة عيد ميلادك يا حبيبتي، عيدك في الجنة أحلى بإذن الله مع كل حبايبك، وحشتيني أوي، وحشتني كلمتك ليا "أختي الصغنونة"، واحشني هزارك وضحكتك وكلامنا عن بابا وقفشاته وأحلى ذكريات معاه».

وتابعت رانيا قائلة: «ما اصعب الفراق و فقدان الغاليين ربنا يجعل مرضك و صبرك علي رحيل ابنك في ميزان حسناتك الله يرحمك حبيبتي و يغفر لك و يسكنك فسيح جناته».