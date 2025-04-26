رانيا فريد شوقي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

رانيا فريد شوقي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

رانيا فريد شوقي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء ذكرى ميلاد شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رانيا فريد شوقي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة: «أختي ناهد، النهاردة عيد ميلادك يا حبيبتي، عيدك في الجنة أحلى بإذن الله مع كل حبايبك، وحشتيني أوي، وحشتني كلمتك ليا "أختي الصغنونة"، واحشني هزارك وضحكتك وكلامنا عن بابا وقفشاته وأحلى ذكريات معاه».


وتابعت رانيا قائلة: «ما اصعب الفراق و فقدان الغاليين ربنا يجعل مرضك و صبرك علي رحيل ابنك في ميزان حسناتك الله يرحمك حبيبتي و يغفر لك و يسكنك فسيح جناته».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا