رصف وتركيب الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة في مرسى مطروح

كتب - محمد بخات

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، استكمال أعمال الرصف والأرصفة وتركيب بلاط الانترلوك وبلدورات بالأحياء السكنية بمناطق العجارمة والمغاربة وكفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب الأهالي ليليق بسكان المنطقة.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان اليوم، إنه جري رفع كفاءة شوارع مناطق المغاربة وكفر الشيخ، بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وتركيب بلدورات، طبقاً لمواصفات ومعايير مديرية الطرق، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمطروح، ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة مطروح.

انتهاء أعمال رصف بعض المناطق السكنية

وتابع «جاب الله» الانتهاء من رصف شارع المجمع والأعمال الجارية بالشوارع المتفرعة بمنطقة الكيلو 2 خلف الموقف من طريق مطروح الإسكندرية الدولي بعد الانتهاء من دخول الغاز الطبيعي للمنطقة، ووضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما جري الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف.

رصف شوارع عزب العسكر والسواني والشرق

وأضاف أنه جري الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم ومواصلة العمل ورصف شارع العمدة فرج وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تلبية لمطالب أهالي المنطقة الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس ويخدم كافة الخدمات لخدمة التجمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء ومشروعات البنية التحتية بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

مسئولية قانونية لإتلاف أعمال الرصف

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح سكان المناطق السكنية بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي جرى رصفها، وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسؤولية القانونية، مؤكدا أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بكل الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.