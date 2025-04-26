الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترسل وفدا للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترسل وفدا للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترسل وفدا للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس

حضر وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم جنازة قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الڤاتيكان والتي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالڤاتيكان بحضور 250 ألف شخص من بينهم 130 وفدًا رسميًا لدول وكنائس وهيئات و12 ملكًا حاكمًا و55 رئيس دولة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد كلف وفدًا برئاسة نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما لحضور الجنازة وضم الوفد أصحاب النيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.
ومن المقرر نقل بابا الڤاتيكان الراحل، عقب انتهاء مراسم الجنازة إلى مكان أعد له بناءً على وصيته في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري التي تبعد ستة كيلو مترات عن الڤاتيكان حيث يدفن هناك.
ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا فرنسيس عقب نياحته يوم الاثنين الماضي، ووصفه قداسة البابا تواضروس الثاني بأنه كان دائمًا صوتًا للسلام والحق، يقف إلى جوار الإنسان المظلوم والمتعب والمهمش والمنسي.

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