الإيرانيون يسعون لإقناع القوى العالمية بأحقيتهم في استخدام الطاقة النووية

الإيرانيون يسعون لإقناع القوى العالمية بأحقيتهم في استخدام الطاقة النووية

الإيرانيون يسعون لإقناع القوى العالمية بأحقيتهم في استخدام الطاقة النووية

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن العاصمة العمانية مسقط استضافت اليوم جولة ثالثة للمحادثات بين واشنطن وطهران لوضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل بين الجانبين، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

الإيرانيون يسعون لإقناع القوى العالمية بأحقيتهم في استخدام الطاقة النووية

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الإيرانيين يسعون لإقناع القوى العالمية بأحقيتهم في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويعلو الأمل والتفاؤل بوصول الطرفين لاتفاق جاد وحقيقي بينهما عبر الطرق الدبلوماسية بعيدًا عن المواجهات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة.

طهران تؤكد أن المفاوضات مع واشنطن تقتصر على الملف النووي

وتابعت: «هناك تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحوار في مسار جيد، ربما يفضي إلى قرار ممتاز، فيما تؤكد طهران أن المفاوضات مع واشنطن تقتصر فقط على الملف النووي بعيدًا عن برنامجها الصاروخي، رافضة أي محاولة لتوسيع نطاق المحادثات».

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