باحث بالأهرام: مفاوضات واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي تسير في سلاسة

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمؤسسة الأهرام، إن جولة المفاوضات الحالية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بعنوان الانتقال من المفاوضات الاستكشافية السياسية إلى المفاوضات التقنية، لافتًا إلى أن المفاوضات تمضي إلى الآن في سلاسة ولا يوجد تأجيل أو تراجع، والتصريحات التي تخرج من الطرفين الأمريكي والإيراني تؤكد أن الأمور تمضي في المسار الصحيح.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: حتى الآن لا يبدو أن هناك حسما للقضايا الخلافية التي ظلت قائمة منذ الاتفاق الأول في عام 2015، وهو البرنامج الصاروخي الإيراني، هل هو مدرج ضمن الاتفاقات، وهل ستكون هناك قيود على تطويره خاصة وأن القرار الأممي 2231، الصادر عام 2015 بشأن الاتفاق الأول، يتضمن إشارات لتقييد البرنامج.

إيران ترفض إدراج برنامج الصواريخ ضمن المفاوضات

وتابع: «أنكرت إيران ذلك، وقالت إن القرار لم يتعرض صراحة للبرنامج الصاروخي، وحتى هذه اللحظة لا يزال الخلاف قائمًا، وإيران ترفض إدراج برنامج الصواريخ ضمن المفاوضات، بينما الولايات المتحدة وإسرائيل تصر على ذلك، ويعد تخصيب اليورانيوم هو النقطة الخلافية الثانية، سواء ما يخص أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تريد الولايات المتحدة وقف استخدامها، أو تخصيب اليورانيوم الذي تريد منعه في إيران».