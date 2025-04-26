ختام فعاليات النسخة الرابعة من «هي تقود» غدا

تطلق مؤسسة "شباب القادة"، غدا الأحد، الحفل الختامي للنسخة الرابعة من برنامج "هي تقود"، وإطلاق النسخة الأولى من برنامج "قادة مدارس الجمهورية"، تحت رعاية وتشريف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبرعاية الشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، وشركات من القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة "شباب القادة" لدعم وتمكين طلاب التعليم ما قبل الجامعي.

ويشهد الحدث، الذي يقام يوم الأحد 27 أبريل 2025 في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرين في مجالات التعليم والتمكين والابتكار، بالإضافة للمجال الإعلامي.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان صحفي، أن هذا الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والملهمة في مختلف المحافظات، وتشجيع المزيد من البرامج التي تعزز من دور الشباب في التنمية المجتمعية لبناء الطالب المصري.

"هي تقود" تهدف إلى دعم وتمكين طالبات التعليم الفني في مصر

وأضافت أن برنامج "هي تقود" يمثل البرنامج الأول من نوعه لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني في مصر، حيث يهدف إلى تنمية جيل جديد من رائدات الأعمال من خلال تطوير المهارات الشخصية والريادية والتقنية لدى الطالبات، وتقديم الدعم الكامل لتحويل أفكارهن إلى مشروعات حقيقية تخدم المجتمع، وخلال أربع نسخ من جهودنا في تعزيز خبرات طالبات التعليم الفني في برنامج "هي تقود"، قدمنا أكثر من 4500 دورة تدريبية لأكثر من 50 ألف طالبة في مدارس التعليم الفني في 20 مدرسة مختلفة على مستوى الجمهورية.



وتابعت أنه خلال النسخة الرابعة من برنامج "هي تقود"، تم تقديم الاستفادة لــ250 طالبة في 7 مدارس للتعليم الفني في 6 محافظات مختلفة، وذلك من خلال التدريبات المختلفة المقدمة لهم في البرنامج، كما استطاعت طالبات التعليم الفني تقديم 80 مشروعا في 4 مجالات مختلفة، وهي: مجال الأشغال اليدوية، مجال الموضة والفنون، مجال البرمجة، مجال التصنيع.

إطلاق أول برنامج لتأهيل وتدريب طلاب اتحادات مدارس الجمهورية



وأشارت مؤسسة شباب القادة إلى أن برنامج "قادة مدارس الجمهورية" هو أول برنامج لتأهيل وتدريب طلاب اتحادات مدارس الجمهورية، ويأتي البرنامج انطلاقًا من توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي، إذ يعمل على تنمية المهارات القيادية والشخصية للطلاب الاتحاد، إلى جانب تدريبهم على تنظيم المبادرات المجتمعية في إطار لجان الاتحادات الطلابية الخمسة: الثقافية والدينية، الاجتماعية، العلمية، الرياضية، والفنية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويستهدف البرنامج في نسخته الأولى الوصول إلى أكثر من 50 ألف طالب على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تدريب 189 طالبا من 27 محافظة وتقديم أكثر من 45 ألف ساعة تدريبية في عدة مجالات لتنفيذ 50 مبادرة طلابية في المحافظات المختلفة.

ويشار إلى أن شباب القادة، مؤسسة أهلية غير حكومية، وغير هادفة للربح، تعمل على تأهيل الشباب، والبحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم، والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع، من خلال برامج مبتكرة تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الشباب في المجالات المختلفة، وذلك لخلق أجيال قادرة على القيادة المجتمعية، والسياسية.