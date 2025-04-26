«المالية»: عودة خدمات التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

«المالية»: عودة خدمات التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

«المالية»: عودة خدمات التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

أكدت وزارة المالية، عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.

الاستفادة من مبادرة تيسير استيراد السيارات

أوضحت وزارة المالية أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

أشارت إلى أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، لتمكينهم من تنفيذ إجراءات الشحن، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين من هذه المبادرة.

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